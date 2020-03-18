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18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Aksaray’da kar yığışı etkisini sürdürüyor

Aksaray’da kar yığışı etkisini sürdürüyor

Kar yağışından görüntüler

Sürgün Köy Yolları Karla Mücadele Kar Yağışı 

-Trafikten görüntü
-Fırtına ve sürgün yaşanan yoldan görüntü
-Tarihi ulu cami görüntüsü
-Kaza yapan araçların görüntüsü
-Şehir merkezi meydan görüntüsü
-Aksaray tabelası görüntüsü
-Meydan genel görüntü
-Tarihi valilik binası görüntüsü
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürürken ilçe ve köy yolları belirli aralıklarla sürgün ve fırtına nedeniyle trafiğe kapatıldı. Kentte 2 gündür belirli aralıklarla devam eden kar yağışı bugün akşam saatlerinde etkisini artırdı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yığışı nedeniyle bazı köy ve ilçe yolları kısmen trafiğe kapatıldı. Kar yağışı ile birlikte etkili olan rüzgarla sürgünlere neden olurken, özellikle köy ve ilçe yollarında ekiplerce açılan yollar kısa sürede yeniden trafiğe kapatıldı. Fırtına ve kar yağışı nedeniyle ilçe ve köy yollarında araçlar güçlükle seyrederken, karla mücadele ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Birçok yolda da çok sayıda maddi hasarlı kazalar yaşanırken, otomobil ve minibüsler yoldan çıkarak şarampole düştü. Kar yağışı kent genelinde halen etkisini sürdürürken, önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. (YC-
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