Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Şubat 2020 Pazar günü yayınlandı
Aksaray’da kar yağışı etkisini sürdürüyor, okullar tatil edildi

Aksaray’da kar yağışı etkisini sürdürüyor, okullar tatil edildi

Kar yağışı

Karayolları Bild Kullar Kar Yağışı 

-Kar ve trafik araç görüntüsü
-Kaza yapan araç görüntüsü
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da 2 gündür belirli aralıklarla devam eden kar yağışı etkisini sürdürürken okullar il genelinde 1 günlük tatil edildi. Aksaray’da 2 gündür devam eden kar yağışı gün boyu belirli aralıklarla devam etti. Etkisini artırarak devam eden kar yağışı trafiği de olumsuz etkilerken, özellikle karayolları trafiğinde kar yağışı nedeniyle maddi hasarlı kazalar yaşandı. Şehri beyaz örtüsüyle kaplayan kar yağışı nedeniyle Aksaray’da Valilik tarafından kar yağışı nedeniyle okullar 10 Şubat 2020 Pazartesi günü Aksaray genelinde okullar 1 günlüğüne tatil edildi. Kar yağışının belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı