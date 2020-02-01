Aksaray’da kar yağışı etkisini sürdürüyor İzle

-Trafikten görüntüler

-Gece kar yağışı görüntüsü

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( AKSARAY ) AKSARAY



- Aksaray’da aralıklarla yağan kar etkisini sürdürüyor. Aksaray’da 2 gündür etkisini sürdüren kar yağışı şehri beyaza bürüdü. Özellikle dün gece sabaha karşı başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Belirli aralıklarla yağan kar trafiği de olumsuz etkiledi. Sabaha beyaz bir örtüyle uyanan araç sürücüleri bazı bölgelerde kar yağışı nedeniyle zorluk çekti.



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