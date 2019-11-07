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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Aksaray’da kamyon devrildi, sürücü araçta sıkıştı: 1 yaralı Haberi

Aksaray’da kamyon devrildi, sürücü araçta sıkıştı: 1 yaralı Haberi

Olay yerinden görüntü

Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol 

-Kamyonun görüntüsü
-Kurtarma çalışmaları
-Sıkışan sürücünün görüntüsü
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, yaralanan ve kabinde sıkışan sürücü AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kaza, merkeze bağlı Yenikent beldesi İncesu köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray istikametine seyreden İsmail D. (43) idaresindeki 68 AN 466 plakalı kum yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü kamyon kabininde sıkışırken, düğer sürücüler tarafından kurtarma ve sağlık ekiplerine haber verildi.
Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sıkışan yaralıya müdahale ederek 40 dakikalık çalışma sonrası sıkıştığı yerden çıkarttı. Yaralı sürücü olay yerinde bulunan ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. (YC-AH-
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