Aksaray’da kadın üreticiler eğitimde

-Eğitimden görüntüler

-Kadın üreticiler röp.

-Ziraat odası başkanı Koçak röp.

-Tarım orman müdürü Saklav röp.

-İşkur müdür Akkuş röp.



( AKSARAY ) AKSARAY



- Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray’da, tarım ve hayvancılığın gelişmesi, daha verimli, kaliteli ve bilinçli bir çalışma yapılması, kadın çiftçilerin çalışma hayatı içerisinde yer alabilmesi için kadın üreticilere eğitim veriliyor. Aksaray’da Ziraat Odası Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Aksaray Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü tarafından ortaklaşa imzalanan protokol çerçevesinde kadınların da iş hayatında yer almalarını sağlamak, tarım ve hayvancılığı geliştirmek, daha bilinçli ve verimli bir tarım ve hayvancılık politikası sürdürebilmek için kadın üreticilere eğitimler veriliyor. Kadın çiftçi Hatice Kestek (36), aldıkları eğitimlerin çok faydalı olduğunu belirterek, “Burada hocalarımız bize dersler veriyorlar hayvancılıkla ilgili. Çok memnunuz, bunları bize imkan olarak sağlayanlardan Allah razı olsun. Faydalı oluyor, mesela hayvanlara nasıl bakacağımızı, buzağılamalarını, her şeylerine kolaylık sağladı hocalarımız. Bu eğitimlerin ardından genç çiftçi projesine başvuracağız Allah izin verirse. Hibe alacağız” dedi.

Bir diğer kadın çiftçi Raziye Duru (31) ise, “Genç çiftçiye destek projesinden yararlanmak istiyorum. İki tane ineğimiz var şu anda. Artırmak istiyoruz. Proje kapsamında bayanlar olarak 5 puan öndeyiz. Ayrıca bu belgeyi aldıktan sonra diğer başvuranlara göre de önceliğimiz var. Hibeye başvurup hibe alacağız” şeklinde konuştu.

Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, daha hijyenik bir üretim için eğitime dikkat çekerek, “Buradaki bayan kardeşlerimizi, bayan çiftçilerimizi bilgisine bilgi katabilmek için özellikle hayvancılıkta hijyene, sağıma ve bu tarz şeyleri daha sağlıklı yapabilmeleri için sertifika veriyoruz. Verilecek olan hibelerde de, desteklerde de üreticilerimizin yararlanması için eğitim veriyoruz” ifadelerini kullandı. İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav da, “Tarım Orman Bakanlığımızın 2016 yılından beri uyguladığı tarımsal nüfus gençleşiyor ve sürü yöneticisi benim projeleri kapsamında ilimizin belde ve köylerinde hayvancılık ve tarımsal konularda kurslar açıyoruz. Bu kurslardaki amacımız üreticilerimizi bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak, alternatif gelir kaynakları oluşturmak ve almış olduğu belgelerle birlikte bakanlığımızın projelerinde kendilerine artı puan sağlıyor” diye konuştu.

Aksaray Çalışma ve İş Kurumu Müdürü Mahmut Akkuş ise, “Bugün burada bilhassa dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan ve kırsal kesimde yaşayan kadınlarımızın çalışma hayatı içerisinde yer alabilmesi için daha etkin bir şekilde süt sığırı yetiştiriciliği ve süt hijyeni konularında kurslarımız düzenleniyor. 10 günlük bu süre zarfında eğitimler verilecek. Sertifikalarına kavuşacaklar. Tabii bu projelerle birlikte yine tarım bakanlığının vermiş olduğu genç çiftçi projesinden de istifade edecekler. Temennimiz, buradaki kadınlarımızın mesleki deneyiminin arttırılması, girişimcilik ruhunun arttırılması ve çalışma hayatının içerisine dahil olmasını sağlamak ki, hem Cumhurbaşkanımız hem de Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk hanımefendinin de kadın istihdamına yönelik çok ciddi gayretleri ve çalışmaları var. Bugün de bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.



