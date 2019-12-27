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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Aksaray’da kaçak içki operasyonu: 70 şişe kaçak içki ele geçirildi

Aksaray’da kaçak içki operasyonu: 70 şişe kaçak içki ele geçirildi

Polisin iş yerinde inceleme

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-Polisin iş yerlerinde arama yapması
-Kaçak içkilerin görüntüsü

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da sahte ve kaçak içki ticaretine yönelik 7 ayrı iş yerine eş zamanlı operasyon yapan polis çeşitli markalarda 70 şişe kaçak ve sahte içki ele geçirdi. Operasyonlar Aksaray merkezde 7 ayrı iş yerine yönelik gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre, yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içkilerin piyasaya sürülmeye çalışıldığını bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, belirlenen 7 ayrı iş yerini teknik ve fiziksel olarak takibe aldı. Yapılar takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan KOM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. 7 ayrı iş yerine eş zamanlı olarak baskın yapan KOM ekipleri iş yerlerinde yaptığı aramalarda çeşitli markalarda 70 şişe sahte ve kaçak içki ele geçirdi. İçkilere el konulurken, iş yeri sahibi olan S.K. (48) ve R.A. (52) gözaltına alındı. Emniyette ifadelerinin ardından 2 kişi tutuksuz yargılanmak üzere savcılıkça serbest bırakıldı.
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