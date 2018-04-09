Aksaray’da jandarma ekiplerinden uygulama Haberi

-Askeri personelin görüntüsü

-Araçların durdurulması

-Araçların aranması

-Köpeğin araçları araması

-Geniş detay görüntüler



( AKSARAY ) AKSARAY



- Aksaray’da geniş güvenlik önlemleri altında uygulama yapan jandarma ekipleri araçları ve şahısları didik didik aradı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ankara karayolunda geniş kapsamlı bir uygulama yaptı. Çok sayıda askeri personelin katıldığı uygulamaya jandarma narkotik detektörü arama köpeği de katıldı.

Karayolunda hemen her aracı durduran jandarma ekipleri araçlarda geniş çaplı arama yaparken, araçlarda bulunan şahıslarda aranarak GBT sorgusundan geçirildi. Narkotik detektörü jandarma arama köpeği ise araçların ulaşılamayacak yerlerinde arama yaptı. Uygulama sırasında uzun namlulu silahlarla çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

