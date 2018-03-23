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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Aksaray'da inşaatın 3. katından düşen işçi yaralandı İzle

Aksaray'da inşaatın 3. katından düşen işçi yaralandı İzle

Yaralı şahsın ambulanstan indirilmesi

Gesi 

-Şahsın taşınması

( AKSARAY -HD) AKSARAY

- Aksaray'da bir inşaatın 3’üncü katından düşen Afganistan uyruklu şahıs yaralandı. Olay, Şeyh Hamit Mahallesinde yapımı süren 7 katlı inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın 3’üncü katında çalıştığı öğrenilen Afganistan uyruklu Hamid A. (19), iskele üzerinde çalıştığı sırada dengesini kaybederek aşağıya düştü. Yaralanan Hamid A., mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hamid A.’nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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