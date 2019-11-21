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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Aksaray’da İl Genel Meclisi eğitime 19 milyon TL ödenek verdi Haberi

Aksaray’da İl Genel Meclisi eğitime 19 milyon TL ödenek verdi Haberi

Okuldan görüntü

Vitrin Meclis Üyesi Toplantı Bütçe Görüşmeleri Kullar 

-Öğrencilerden görüntü
-Velilerin görüntüsü
-Meclis toplantısı görüntüsü
-Meclis başkanı görüntüsü
-Milli eğitim müdürü konuşması
-Meclis Başkanı Tüzün ile röp.
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da 2020 yılının bütçe görüşmelerini sürdüren İl Genel Meclisi, 75 milyon TL’lik bütçesinden 19 milyon TL’yi eğitime ayırdı.Aksaray İl Genel Meclisi 2020 yılının bütçe görüşmeleri sürüyor. İl Genel Meclisi toplantı salonunda İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Muammer Tüzün Başkanlığında gerçekleştirildi.
Eğitime yapılacak ödenek hakkında bilgiler alınmak üzere İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal’ın da katıldığı toplantıda, Aksaray genelinde bulunan okulların eksik ve giderleri masaya yatırıldı. Merkez ve ilçe meclis üyelerinin de hazır bulunduğu toplantıda her meclis üyesi bölgesindeki okulların eksik ve ihtiyaçlarını dile getirirken, yapılan değerlendirme toplantısında İl Genel Meclis bütçesinden 19 milyon TL’nin eğiteme ayrılmasına oy birliğiyle karar verildi.
Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal bütçenin yeterli olduğunu ve bu bütçe ile tüm okulların ihtiyaçlarının karşılanabileceğini söyledi.

Fen liselerine robotik kodlama projesi için 300 Bin TLKonuyla ilgili bilgi veren İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Muammer Tüzün ise, eğitime çok iyi bir rakam ayırdıklarını belirterek, “İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bütçesini görüştük. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bütçesini görüşürken bir önceki yıl bütçemizin yüzde 20’si kadar bütçemizden bir kanuni pay alıyoruz. O da bu yıla tekabül eden rakam 19 Milyon civarında. Sayın müdürümüzün 2019 yılında yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgiler aldık. Sonra da meclis üyelerimizden bölgelerinde ve şehir merkezinde okullarımızın ihtiyaçları ve bakım onarım gibi konularda bilgiler aldık. Sayın müdürümüzle de bunları değerlendirdik. Rakamımızın 6 milyon 700 bin lirasını bakım onarım giderlerine, 12 milyon lirasını da önümüzdeki yıl yapmayı düşündüğümüz ya da şu anda yapımı devam eden okullarımızla ilgili para olarak ayırmış olduk. Fen liselerimiz Aksaray'ımızı medarıiftiharları, vitrinleri. Burada robotik kodlamaların olmadığını gördük. Onunla ilgili de bir proje başlattık ve 300 bin lira da tahsisli olarak oraya rakam ayırdık. Bizim bütçemiz totalde 75 milyon lira. 19 Milyon lirayı da milli eğitime ayırmış olduk” dedi.

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