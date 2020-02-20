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20 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Aksaray’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Aksaray’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Hastane Trafik Kazası Bild 

-Ambulansların görüntüsü
-Yaralılara ilk müdahale olay yeri
-Yaralıların ambulanslara taşınması
-Çarpışan otomobillerin görüntüsü
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, yaralılar kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Kaza, Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan ana yola çıkan Erol M. (48) idaresindeki 51 HY 693 plakalı otomobile ana yoldan gelen Mustafa Ç. (30) yönetimindeki 68 BT 712 plakalı otomobil yandan çarptı. Kazada sürücü Erol M. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Seher Ç. (55) ve Sibel Ç. (30) yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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