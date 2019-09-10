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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Aksaray’da firar eden yabancı uyruklu şahıs drone ile bulunarak yakalandı

Aksaray’da firar eden yabancı uyruklu şahıs drone ile bulunarak yakalandı

Şahsın emniyette görüntüsü

( AKSARAY ) AKSARAY

Polis Aracı Güzergah Dinlenme Tesisi Harekete Geç Sınır Dışı 


- Ankara'dan Hatay'a götürülen ve Aksaray’da verilen molada firar eden yabancı uyruklu şahıs yapılan aramalar neticesinde yakalandı. Olay, Aksaray - Ankara Karayolu Nevşehir Kavşağı'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara'da polis tarafından yakalanan 2 yabancı uyruklu şahıs, polis nezaretinde sınır dışı edilmek üzere sivil plakalı polis aracı ile Hatay’a götürülmek üzere yola çıktı. Aksaray'a gelindiği sırada bir dinlenme tesisinde mola verilirken, burada ufak bir dalgınlıktan faydalanan yabancı uyruklu şahıslardan Muhammet Bahamod (19) kaçtı. Ankara polisinin Aksaray polisine haber vermesi üzerine harekete geçen ekipler bölgeyi abluka altına aldı. Çok sayıda polis ellerinde silahlarla ayçiçeği tarlasında, evlerin bahçelerinde kaçan şahsın peşine düştü. Polis ekipleri, şahsın kaçış güzergahında drone kaldırarak aramalar yaparken, yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonrası şüpheli bir evin bodrumunda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete getirilen şüpheli daha sonra Ankara polisine teslim edilerek, Hatay’a götürülmek üzere yola çıktı.
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