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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Aksaray’da FETÖ/PDY TSK yapılanması operasyonu: 7 gözaltı

- Aksaray’da FETÖ/PDY TSK yapılanması operasyonu: 7 gözaltı

Şüphelilerin hastanede sağlık kontrol görüntüsü

( AKSARAY ) AKSARAY

Hastane Askeri Öğrenci Harekete Geç Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 


- Aksaray’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında TSK yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda örgütle bağlantıları olduğu tespit edilen kapanan askeri okullarda öğrenciyken ihraç edilen 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, sabah erken saatlerinde gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi tarafından yürütülmekte olan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması soruşturması kapsamında 15 Temmuz’dan sonra kapanan askeri okullardan ihraç edilen ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca ankesörlü ve büfe telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen 7 eski askeri öğrenci tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen TEM ekipleri sabahın ilk ışıklarında 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheliden 6’sı Aksaray’da, 1’i ise Siirt'te yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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