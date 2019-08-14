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14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Aksaray'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı İzle

Aksaray'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı İzle

olay yeri detaylar

( AKSARAY ) - AKSARAY

Polis Cenaze Trafik Kazası Polis Ekipleri Direksiyon 


- Aksaray'da otomobilin şarampole takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kaza, sabah saat 06.30 sıralarında Aksaray - Konya karayolunun 30. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veysel A. idaresindeki 09 TM 389 plakalı otomobil Aksaray-Konya karayolu 30. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada Bedia Akgün (74), Menşure Akgün (27), Hüseyin Ali Akgün (4) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ile araçtaki Abdülkadir A., Eşref A., İbrahim Ayaz A. yaraladı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri tarafından yaralılar Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (YC-AH-
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