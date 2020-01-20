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20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Aksaray’da duman çıkan otomobil alev almadan söndürüldü Haberi

Aksaray’da duman çıkan otomobil alev almadan söndürüldü Haberi

İtfaiyenin görüntüsü

Elektrik Kontağı Yangına Müdahale Trol 

-İtfaiye müdahale görüntüsü
-Otomobilin görüntüsü
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da motor kısmından dumanlar çıkan otomobil itfaiye ekiplerinin anında müdahalesi sonucu alev almadan kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesinde 68 HE 410 plakalı otomobiline binen Behiye Y., marşa bastığı sırada motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.
Behiye Y.'nin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilin motor kısmından çıkan küçük çaptaki yangına müdahale eden itfaiye, aracı alevler içinde kalmaktan kurtardı. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor.
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