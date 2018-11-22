Aksaray’da çocuğa taciz şüphelisi zırhlı araçla adliyeye sevk edildi Haberi

-Polis ekiplerinin uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi alması

-Polis araçlarının seyir halinde görüntüsü güvenlik önlemleri



( AKSARAY ) AKSARAY



- Aksaray’da devriye gezen polis ekipleri tarafından bir çocuğa cinsel tacizde bulunduğu sırada suçüstü yakalanan şüpheli zırhlı araçla adliyeye sevk edildi. Olay, dün akşam saatlerinde Kireçlik mevkisi atış poligonu civarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, boş arazide kamyonet fark etti. Kontrol için kamyonete gizli olarak yaklaşan polis ekipleri kamyonetteki bir şahsı, erkek bir çocuğa cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakaladı. Araçtan indirilen C.S. (42) gözaltına alınırken, İ.S. (15) isimli çocuk polis merkezine götürüldü. Götürüldüğü İl Emniyet Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan şüpheli zırhlı polis aracıyla Aksaray Adliyesine sevk edildi. Sevk sırasında Asayiş Şubesi ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin kontrolü ile önce hastaneye getirilen şüpheli ardından adliyeye sevk edildi. (YC-FM-

