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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Aksaray’da cinayet şüphelisi Afgan tutuklandı İzle

Aksaray’da cinayet şüphelisi Afgan tutuklandı İzle

Şahsın cezaevine götürülmesi

İsaf Akalan Nayet Zanlısı Cinayet Zanlısı Cinayet 

-Olay yeri görüntüsü (Arşiv)
-Şüphelinin emniyette görüntüsü (Arşiv)

( AKSARAY ) - AKSARAY

- Aksaray’da Afganistan uyruklu bir kişiyi bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı Afganistan uyruklu şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Sultanhanı ilçesi Reis Çapan Öztürk Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Afganistan uyruklu Tarvi Aryan (22) ile 'Nasır Misafir' lakaplı Muhammet Bin K. (23) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammet Bin K., belinde taşıdığı ekmek bıçağını çıkartarak Tarvi Aryan’ı göğsünden 2 bıçak darbesi ile yaraladı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, Tarvi Aryan’ın öldüğünü belirledi. Olayı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olayın ardından şüphelinin Eskil ilçesinde olduğunu tespit eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Eskil ilçesinin Aydınlık Mahallesi Mutlu Yaylasında bir eve operasyon düzenledi.
Gerçekleştirilen operasyonda zanlı Muhammet Bin K., yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. (YC-FM-
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