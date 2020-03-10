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10 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Aksaray’da çiftçilere yüzde 50 hibeli 19 bin 150 fidan verildi

Aksaray’da çiftçilere yüzde 50 hibeli 19 bin 150 fidan verildi

Fidanların görüntüsü

Tarım Bakanlık Allah Hayvancılık Hayvan 

- Fidanların çiftçilere verilmesi
- Müdürü Saklav Röp.
- Çiftçiler Röp.
- Fidanların teslim edilmesi
- Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere yüzde 50 hibe ile 19 bin 150 adet meyve fidanı verildi.
Nüfusun yüzde 80’inin geçimini tarım ve hayvancılıkla sağladığı Aksaray’da Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere 19 bin 150 adet fidan dağıtımı gerçekleştirdi. 56 adet kapalı meyve bahçesinin kurulması hedeflenen çalışmalar kapsamında fidan dağıtımına çiftçiler büyük ilgi gösterdi. Kent genelinde son 7 yılda 800 bin lira ile 315 meyve bahçesi kurulurken bu sezon hedefin 56 kapalı meyve bahçesi olduğu belirtildi. Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen fidan dağıtım töreninde bir açıklama yapan Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, “Bakanlığımızın projeleri ve İl Genel Meclisimizin destekleriyle verilen 19 bin 150 adet meyve fidanımızı çiftçilerimize yüzde 50 hibe olarak dağıtıyoruz. Amacımız ilimizdeki meyvecilik alanlarını geliştirmek, üretime katkı sağlamak ve ilimizdeki meyveciliği çeşitlendirmek istiyoruz. Bu kapsamda hem bakanlık projesi hem de İl Özel İdaresi destekleri, İl Genel Meclisi’nin bütçeleriyle yüzde 50 hibeyle çiftçilerimize fidan dağıtmaktayız. 19 bin 150 adet fidan dağıtmaktayız. İnşallah bunlarla birlikte 56 adet kapalı meyve bahçesi kuracağız. Son 7 yılda çiftçilerimize toplamda 80 bin adet fidan dağıtım 800 bin liralık bir yatırım yapıp 315 bahçe kurduk” diye konuştu.
Hibe ile kolaylık sağlandığı için memnun olduklarını dile getiren çiftçiler ise, “200 badem, 300 ceviz olmak üzere fidan yazdırdık. Ödemede bizlere kolaylık sağlandı. Yüzde 50 hibeyle yarısını biz ödüyoruz. Yarısını devlet karşılıyor. Böyle bir hibeyle memnunuz” dedi.
Çalışmalardan memnun olduklarını belirten çiftçiler ise teşekkür etti. Konuşmaların ardından fidanlar çiftçilere teslim edildi.
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