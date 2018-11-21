Aksaray’da bir şahıs çocuğa taciz iddiasıyla gözaltına alındı

-Kamyonetin görüntüsü

-Şüphelinin gözaltına alınması

-Şüphelinin hastanede görüntüsü

-Detaylar



( AKSARAY ) AKSARAY



- Aksaray’da devriye gezen polis ekipleri bir şahsı erkek çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına aldı. Olay, Kireçlik Mevkisi atış poligonu civarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, boş arazide kamyonet fark etti. Kontrol için kamyonete gizli olarak yaklaşan polis ekipleri kamyonette bir şahsı erkek çocuğa cinsel istismarda bulunurken suçüstü yakaladı. Araçtan indirilen C.S. (42) gözaltına alınırken, 15 yaşındaki İ.S. isimli çocuk polis merkezine götürüldü. Hastaneye sağlık kontrolü için getirilen şüpheli kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına tepki gösterirken, bir şey yapmadığını söyleyerek kendini savunmaya çalıştı. Çocuğun ise, şahsın kendisini tehditle arabaya bindirerek araziye götürdüğünü söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (YC-FM-

