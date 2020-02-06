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06 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Aksaray’da baca yangını paniğe neden oldu

Aksaray’da baca yangını paniğe neden oldu

Olay yerinden görüntü

Güvenlik Önlemi Ağrı Merkez Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-Polis ekipleri gelişi
-İtfaiye ekipleri müdahale
-İtfaiye merdiveninin çatı katına tırmanması
-Çatıdan görüntü
-Bacadan görüntü
-Polis ekipleri güvenlik önlemi
-112 ekipleri görüntüsü
-Geniş detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da 3 katlı apartmanın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Polis ekipleri daireleri boşalttı, itfaiye ekipleri merdivenle yangına müdahale etti. Yangın, Büyük Bölcek Mahallesi 2401 Sokak No 15 sayılı apartmanın bacasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın bacasında etkili olan rüzgardan dolayı yangın çıktı. Dairelerin içine giren dumanları fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Çağrı merkezi tarafından olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen olup olmadığını kontrol etti. Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ise yangına merdiven vasıtası ile çatıya çıkarak müdahale ederken, yangın kısa sürede kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri baca yangınının rüzgardan dolayı çıktığını tespit etti.
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