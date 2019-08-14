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14 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Aksaray’da aranan FETÖ’cü Kahramanmaraş’ta yakalandı

Aksaray’da aranan FETÖ’cü Kahramanmaraş’ta yakalandı

Şüphelinin jandarma ekipleri eşliğinde adliyeye götürülmesi

( KAHRAMANMARAŞ ) -- Aksaray’da FETÖ’den aranıyordu bayram ziyareti için geldiği Kahramanmaraş’ta yakalandı KAHRAMANMARAŞ

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- Aksaray’da FETÖ/PDY’den aranan bir kişi, bayram ziyareti için geldiği Kahramanmaraş’ta jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Alınan bilgilere göre, Dulkadiroğlu İlçesi Dereli Mahallesinde silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan M.A. (39) bayram ziyareti için geldiği akrabalarının evinde Jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Yakalanan M.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, Türkoğlu Cezaevine konuldu. (OZR-
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