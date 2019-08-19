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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Aksaray’da abla, kız kardeşini kollarından bıçakla yaraladı

Aksaray’da abla, kız kardeşini kollarından bıçakla yaraladı

Bıçaklanan kadının hastanede görüntüsü

Kız Kardeş Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yaralı Kadın Koltuk Altı 

-Bıçaklayan kadının hastanede görüntüsü
-Polis ve ambulans görüntüsü

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da kız kardeşi ile kavga eden kadın, kardeşini kollarından bıçakla yaraladı. Olay, gece saatlerinde Meydan Mahallesi 966 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız kardeşi P.Ş’nin (31) evine gelen B.T. (40), kız kardeşi ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.T. eline geçirdiği bıçakla kardeşi P.Ş’yi sağ kolu ve sol koltuk altından bıçakla yaraladı. Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden abla ve kardeşi ayırırken, 112 Acil Yardım ekipleri yaralı kadını ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kardeşini yaralayan B.T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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