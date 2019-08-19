Aksaray’da abla, kız kardeşini kollarından bıçakla yaraladı

-Bıçaklayan kadının hastanede görüntüsü

-Polis ve ambulans görüntüsü



( AKSARAY ) AKSARAY



- Aksaray’da kız kardeşi ile kavga eden kadın, kardeşini kollarından bıçakla yaraladı. Olay, gece saatlerinde Meydan Mahallesi 966 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız kardeşi P.Ş’nin (31) evine gelen B.T. (40), kız kardeşi ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.T. eline geçirdiği bıçakla kardeşi P.Ş’yi sağ kolu ve sol koltuk altından bıçakla yaraladı. Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavga eden abla ve kardeşi ayırırken, 112 Acil Yardım ekipleri yaralı kadını ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kardeşini yaralayan B.T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

