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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Aksaray'da 78 kaçak göçmen yakalandı

Aksaray'da 78 kaçak göçmen yakalandı

Göçmelerin okul spor salonunda yatarken ve otururken görüntüsü

Kaçak Göçmen Kaçak Akalan Polis Ekipleri Sınır Dışı 

-Şahısların dışarıda toplanma görütüsü

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 otobüste yasa dışı yollardan Türkiye'ye giren 78 kaçak göçmen yakalandı. Aksaray’da gece yarısı Ankara karayolu üzerinde yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri şüphe üzerine Ankara’dan Aksaray istikametine seyreden 2 otobüsü durdurdu. Otobüslerde seyahat eden Afganistan ve Pakistan uyruklu 78 kişinin Türkiye’ye kaçak yollardan girdiğinin belirlenmesi üzerine şahıslar gözaltına alındı. Geceyi bir okulun spor salonuna getiren polis ekipleri, yemek ve ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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