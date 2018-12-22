Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Aksaray’da 6 katlı apartmanda yangın paniği

Aksaray’da 6 katlı apartmanda yangın paniği

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale İtfaiye Merdiveni Yangın Paniği Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-İtfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtarma
-Polis ve sağlık ekipleri görüntüsü
-İtfaiye yangına müdahale görüntüsü
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray'da 6 katlı apartmanın bodrumundaki elektrik panosunda meydana gelen patlama sonucu çıkan yangında 6’ıncı katta mahsur kalan 6 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, dumandan etkilenen 3 kişi de hastaneye kaldırıldı. Olay, Büyük Bölcek Mahallesi 2443 Sokak’ta bulunan 6 katlı Serttaşlar Apartmanı’nda yaşandı. Apartmanın bodrum katında bulunan ana elektrik panosu henüz bilinmeyen bir sebeple büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın ardından bodrumdan binanın en üst katına kadar çıkan kablolar tamamen alev aldı. Çıkan yoğun duman kısa sürede tüm apartmanı sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine İl Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen kurtarma ekipleri bir yandan yangına müdahale etti, diğer yandan da itfaiye merdiveni ile 6’ıncı katta mahsur kalan 6 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen 3 vatandaşa sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan dumandan etkilenen vatandaşların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın itfaiyenin 45 dakikalık çalışması ile söndürüldü. Yangın dolayısıyla binaya uzun süre elektrik verilemeyeceği öğrenilirken, yangının çıkış sebebi hakkında araştırma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı