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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Aksaray’da 110 kaçak göçmen sınır dışı edildi Haberi

Aksaray’da 110 kaçak göçmen sınır dışı edildi Haberi

Göçmenlerin ellerinde valizlerle gönderilmesi

( AKSARAY ) AKSARAY

Kaçak Göçmen Kaçak Akalan Polis Ekipleri Sınır Dışı 


- Türkiye'ye kaçak yollarla girdikten sonra Aksaray'a giden ve suça karışarak kamu düzenini bozan 110 göçmen sınır dışı edildi. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Temmuz ayı içerisinde yaptığı geniş çaplı araştırma kapsamında kaçak yollardan Türkiye’ye giriş yapan ve Aksaray’a gelen 4 ayrı ülke vatandaşı olan 114 göçmen tespit etti. Kentte kamu düzenini bozduğu tespit edilen şahıslar polis ekiplerince yakalanırken, yakalanan 114 kaçak göçmenden 110’u Göç İdaresi İl Müdürlüğü ile koordineli yapılan çalışmalar sonucunda sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim gönderildi.
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