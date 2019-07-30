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30 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Aksaray’da 1 ayda 20 bin 340 kişi sorgulandı, 28 tutuklama

Aksaray’da 1 ayda 20 bin 340 kişi sorgulandı, 28 tutuklama

Polis asayiş uygulama

Polis Akalan Hapis Cezası Polis Ekipleri Yakalama Emri 

-Polis trafik uygulama
-Emniyet Müdürlüğü görüntüsü
-Araç arama
-Şahıs arama
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray'da halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla gece gündüz görev yapan polis ekipleri, 1 ay içerisinde 20 bin 340 şahsı sorguladı. Polis ekipleri 157 şahsa işlem yaparken, 28 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde yaptığı uygulamalar kapsamında 1 ay içerisinde 20 bin 340 şahsın GBT ve UYAP sorgulamasını yaptı. Hakkında UYAP yakalama emri olan 85 şahıs ile yoklama kaçağı 72 şahıs yakalandı. Çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 şahıs da yakalanırken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi. 126 umuma açık işyerinde denetimler yapan polis ekipleri, kumar oynatmak için yer temin eden 2 işyerini kapattı. Yine çalışmalar kapsamında kayıp olarak aranan 19 şahıs bulunarak ailelerine teslim edildi. (YC-AH-
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