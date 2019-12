Aksaray Belediyesi yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahiplerinin evlerini temizliyor Haberi

-Bulaşık yıkanması

-Süpürme ve diğer temizlik görüntüleri

-Yaşlı ve hasta kadın Sema Varır ile röp.

-Temizlik görevlileri ile röp.

-Detay görüntüler



( AKSARAY ) AKSARAY



- Aksaray’da günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan 65 yaş üstü yaşlı, engelli, yatalak ve maddi durumu yetersiz vatandaşların kişisel bakımları ile yaşadıkları evlerin temizlik ihtiyaçları Aksaray Belediyesi tarafından karşılanıyor. Evde tek başına yaşayan 60 yaşındaki ankilozan spondilit ve akdeniz ateşi (FMF) hastası olan Sema Varır, belediye ekiplerinin evini tamamen temizlediklerini belirterek, “Belediyenin hizmetleri, evde bakım, evde temizlik, her şey için yıllardır, Aksaray’da ilk kurulduğu günden bugüne bana gelirler. Benim hiç evladım yok, yanımda kimsem yok. Bana hem evlat oldular, hem can yoldaşı oldular, hem aile gibi oldular. Tatlı dille, güler yüzleriyle o kadar güzel temizliklerini yapıyorlar. Ama bana gerçekten çok samimiler, sevgililer. Geldikleri yere çok yakın ilgi göstererek geliyorlar. Ben çok memnunum, Allah razı olsun. Çok zaman kapıdan girdiklerinde bir güler yüzle ‘Anam nasılsın’ derler. Çayımı koyarlar, önce bir kahvaltı yaptırırlar. Evimi temizlerler, çarşaflarımı temizlerler, her yeri dipli bucaklı tertemiz temizlerler. Yapılacak yemeğim varsa kalkamadığım zamanlarda yemeğimi de yapar bırakır giderler. Ben ankilozan spondilit hastasıyım. Çift yönlü kalça protezlerim var. Yürüme imkanım hiç yoktu. Bir de akdeniz ateşi (FMF) hastalığım var. Onlarla beraber sürekli yatalak, yatar bir şekildeydim. Tedavi oluyorum. Hala 40 yıldır da aynı tedavi devam ediyor” şeklinde konuştu.

Evde bakım hizmetleri görevlisi Türkan Üçkulak (40) ise, “Evde bakım hizmetlerindeyiz. Sema ablamın dosyasını bir gün önceden hazırlıyoruz. Sema ablamı arıyoruz. Kabul ederse geliriz. Geldiğimiz zaman güler yüzle bizi karşılar. Biz de onu kapıda güler yüzle. Önce kahvaltısını veriyoruz. Ondan sonra yüzey temizlik yapıyoruz. Kanepelerini çekiyoruz. Perdeler yıkanacaksa perdelerini yıkıyoruz. Yemeğini yapıyoruz. Tüm temizliklerini yapıyoruz” diye konuştu.

Evde Bakım ve Hizmetleri Şefi Mevlüt Dikmen de, 80 ayrı hastaya temizlik ve bakım hizmeti verdiklerini belirterek, “Aksaray Belediyesi olarak 6 yıl önce başlatılan evde bakım hizmeti olarak yaşlı, yatalak, bakıma muhtaç, kimsesiz, gelir düzeyi düşük olan, kendi işini kendi göremeyen insanların ev temizliğini, sosyal aktivitelerini gerçekleştiriyoruz. Eve geldiğimiz zaman bir gün önceden hastamızı ayarlıyoruz. 80 ayrı kayıtlı hastamız var. Temizlik ihtiyacının olup olmadığını soruyoruz. Kabul ederlerse evlerine temizliğe geliyoruz. Camını, perdesini, odasını, mutfağını, gereken bütün temizliklerini yapıyoruz. Çok duyarlılar, çok memnun oluyorlar, dua ediyorlar. Belediyemize, ekibimize, müdürlerimize, herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorlar. Herkes memnun” dedi.





