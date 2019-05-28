(AKSARAY Aksaray’da oyun oynayan çocuğun eli çitlere saplandı

-Çocuğun kurtarılması

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-Çocuğun adı:Cuma Üşenmez



- Eli tel çitlere saplanan küçük çocuk itfaiyenin çalışması sırasında "Öğretmeni çağırın" diyerek gözyaşı döktü AKSARAY



- Aksaray'da okulun bahçe duvarı kenarında oyun oynarken eli tel çitlere saplanan 10 yaşındaki çocuk itfaiye ekibince kurtarıldı. Olay, Yunus Emre Mahallesi Cumhuriyet İlkokulunun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçe duvarı kenarında oyun oynayan 4'üncü sınıf öğrencisi Cuma Ü. eli tel çitlere saplandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük çocuk, itfaiye görevlilerinin çitleri kesmesi sonucu kurtarıldı. Cuma Ü. itfaiyecilerin çalışması sırasında "Öğretmeni çağırın" diyerek gözyaşı döktü. Sağlık görevlilerince ambulansa alınan küçük çocuk, hastaneye kaldırıldı. Elinde kalan çit parçası da hastanede çıkarılan Cuma Ü.'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

