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14 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
- Aksaray Adliyesinde adli görüşme odaları açıldı

- Aksaray Adliyesinde adli görüşme odaları açıldı

Görüşme odalarından görüntü

Duruşma Salonu Cinsel İstismar Görüşme Odası Bekleme Odası Yüz Yüze 

-Başsavcı Cansever röp.
-Mağdur ile görüşme görüntüsü
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray Adliyesinde Adalet Bakanlığınca şiddet ve cinsel istismar mağduru kadınlar ile çocukların ifadelerinin alınması için özel kurulan adli görüşme odaları hizmete girdi. Görüşme, gözlem ve bekleme olmak üzere 3 bölümden oluşan 3 adli görüşme odasında suç mağduru kadınlar ile çocukların ifadeleri uzmanlar eşliğinde alınacak. Konuyla ilgili bilgiler veren Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, görüşme odalarının mağdurlar açısından son derece verimli olacağını belirterek, “2017 yılı sonrasında peyderpey faaliyete geçirilen adli görüşme odaları, suç mağdurlarının sanıkla yüz yüze getirilmeyerek uzman desteğinde ifadelerinin alınabilmesine imkan tanıyor. Bu odalarda görüşme yapacak kişilerin ikincil mağduriyetlerinin önlenmesini sağlamak üzere bekleme, görüşme ve gözlem odalarından oluşan özel odalardır. İfade için gelen mağdur veya tanık, suça sürüklenen çocuk ilk önce bekleme odasında bekletilip kaygı düzeyi azaltılıp belli bir rahatlama sağladıktan sonra görüşme odasına alınıyor. Burada da adli görüşmeci ile birlikte, bekleme odası veya duruşma salonundan sorulan sorular ilk önce adli görüşmecinin kulaklığına geliyor. Görüşmeci bu soruyu mağdura anlayacağı şekilde soruyor. Mağdur da o sorulan soruları cevaplıyor” diye konuştu.
(YC-FM-
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