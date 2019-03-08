Aksa İmamı'ndan 'Mescid-i Aksa’yı ve Kudüs’ü kurtarma' çağrısı - KUDÜS
Aksa İmamı'ndan "Mescid - i Aksa’yı ve Kudüs ’ü kurtarma" çağrısı - KUDÜS
: - Mescid - i Aksa'da cuma namazı kılmak için toplanan Filistinliler - Hutbeyi dinleyenler - Mescid - i Aksa'nın avlusunda cuma namazı kılan FilistinlilerMescid - i Aksa'da okunan cuma hutbesinde, Mescid - i Aksa’nın, Kudüs ’ün ve mukaddesatının her gün acımasız saldırıya maruz kaldığına vurgu yapılarak, acilen kurtarılması çağrısı yapıldı.İşgal altındaki Doğu Kudüs 'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid - i Aksa'da cuma hutbesini, Şeyh İsmail Navahde okudu.Şeyh Navahde, " Kudüs ; sakinlerini, mukaddesatını, taşını ve ağacını sürekli hedef alan acımasız bir saldırıya maruz kalmaktadır." diyerek Kudüs ’ün “yardım çığlıkları attığını” vurguladı."İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılar, Müslümanları Kudüs ’ü kurtarması için harekete geçirmelidir." ifadesini kullanan Şeyh Navahde, İsrail’in tüm yol ve araçlarla kutsal kenti sakinlerinden boşaltmaya ve kenti onlara dar etmeye çalıştığını söyledi.
Şeyh Navahde, Mescid - i Aksa’nın sadece Müslümanlara ait olduğuna bir kez daha vurgu yaparak, Kudüs ’ün de kaderine terk edilmemesi gerektiğini dile getirdi.
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