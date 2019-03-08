Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Aksa İmamı'ndan 'Mescid-i Aksa’yı ve Kudüs’ü kurtarma' çağrısı - KUDÜS

Aksa İmamı'ndan 'Mescid-i Aksa’yı ve Kudüs’ü kurtarma' çağrısı - KUDÜS

Aksa İmamı'ndan "Mescid - i Aksa’yı ve Kudüs ’ü kurtarma" çağrısı - KUDÜS

: - Mescid - i Aksa'da cuma namazı kılmak için toplanan Filistinliler - Hutbeyi dinleyenler - Mescid - i Aksa'nın avlusunda cuma namazı kılan FilistinlilerMescid - i Aksa'da okunan cuma hutbesinde, Mescid - i Aksa’nın, Kudüs ’ün ve mukaddesatının her gün acımasız saldırıya maruz kaldığına vurgu yapılarak, acilen kurtarılması çağrısı yapıldı.İşgal altındaki Doğu Kudüs 'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid - i Aksa'da cuma hutbesini, Şeyh İsmail Navahde okudu.Şeyh Navahde, " Kudüs ; sakinlerini, mukaddesatını, taşını ve ağacını sürekli hedef alan acımasız bir saldırıya maruz kalmaktadır." diyerek Kudüs ’ün “yardım çığlıkları attığını” vurguladı."İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılar, Müslümanları Kudüs ’ü kurtarması için harekete geçirmelidir." ifadesini kullanan Şeyh Navahde, İsrail’in tüm yol ve araçlarla kutsal kenti sakinlerinden boşaltmaya ve kenti onlara dar etmeye çalıştığını söyledi.

Şeyh Navahde, Mescid - i Aksa’nın sadece Müslümanlara ait olduğuna bir kez daha vurgu yaparak, Kudüs ’ün de kaderine terk edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Cuma Hutbesi Acımasız Cuma Namazı Harekete Geç Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Bu Güne Kadar Yumruk Yiyen SiyasetçilerBu Güne Kadar Yumruk Yiyen Siyasetçiler
Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)Suriye'de Bombalı Saldırı (10 Şubat 2012)
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı