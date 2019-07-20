Akrobatik hareketler yapıyor, şarkı söyleyip tempo tutuyor...Fokun yetenekleri görenleri şaşırtıyor

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( GAZİANTEP -ÖZEL) - Şarkı söyleyerek tempo tutan fok yoğun ilgi görüyor GAZİANTEP



- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi’ndeki fokun yetenekleri görenleri şaşırtıyor. Şarkı söyleyerek tempo tutan fok, ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor. Yaklaşık 5 yıl önce Uruguay’dan getirilen fokun birbirinden ilginç hareket ve şovları ilgi ile izleniyor. Havuzun içerisinde 3 metre yüksekteki toplara kafa vurup, çemberin içerisinden geçen fok, şarkı söyleyip tempo tutuyor. Yaptığı akrobasi hareketleri ve çeşitli gösterileriyle izleyenlere keyifli anlar yaşatan fok, yaptığı egzersiz hareketleriyle de görenlerin ilgisini çekiyor. Beslenmesine ve bakımına büyük özen gösterilen fok, ziyaretçiler tarafından ilgiyle izleniyor. Gösteriyi büyük beğeniyle izlediklerini belirten vatandaşlar, fokun yeteneklerine çok şaşırdıklarını söyledi.



Hayvanat Bahçesi’ndeki Fok Evi’nde gerçekleşen gösteriler ise Pazartesi günleri haricinde haftanın her günü saat 14.30’da başlıyor.

