Akrobasinin Türk kadın pilotu hayalini gerçekleştiriyor - ESKİŞEHİR
- Semin Öztürk'un hazırlanmasından detaylar - Drone ve Gopro detayları - Öztürk'ün röportajıAkrobasinin Türk kadın pilotu hayalini gerçekleştiriyor - Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu olan Semin Öztürk, çocukluğundan beri düşlediği yurt dışında Türkiye adına gösteri yapma hayalini Romanya'daki Aeromania Havacılık Festivali'nde gerçeğe dönüştürecek - Öztürk: - "Aeromania Air Show'da iki uçuş gerçekleştireceğim. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık ve heyecanla gitmeyi bekliyorum"ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK - Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu olan gökyüzü aşığı 27 yaşındaki Semin Öztürk, çocukluğundan beri düşlediği "Türkiye'yi yurt dışında temsil etme" hayalini 14 - 15 Temmuz'da Romanya'da düzenlenecek Aeromania Havacılık Festivali'nde gerçekleştirecek. Eskişehir 'in Sivrihisar ilçesindeki Necati Artan Sportif Havacılık Tesislerinin kurucularından akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk'ün kızı Semin Öztürk'ün uçma serüveni, 9 yaşında başladı. Babasıyla ilk akrobasi gösterisini 12 yaşında gerçekleştiren genç kadın pilot, seyirci önündeki ilk uçuşunu 19 Eylül 2015'te Necati Artan Sportif Havacılık Tesisleri'ndeki hava gösterilerinde yaptı.Yurt içinde 360 beygir gücündeki "Pitts S2 - B" uçağıyla yaptığı 12 gösteriyle Türkiye'ye adını duyuran Öztürk, Eskişehir 'de gerçekleştirdiği son gösterisinin ardından "Türkiye'yi yurt dışında temsil etme" hayalini gerçeğe dönüştürmek üzere ellerinde Türk bayrakları bulunan vatandaşlar tarafından 14 - 15 Temmuz'da Romanya'da düzenlenecek ve birçok ülkeden 35 akrobasi uçağının katılacağı Aeromania Havacılık Festivali'nde uğurlandı. - "Yurt dışında uçacağım için heyecanlı ve mutluyum"Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri yurt dışında uçma hayalini kurduğunu vurguladı.Kendisine her zaman hedeflerinin sorulduğunu aktaran Öztürk, "Her zaman yurt dışında Türk bayrağını dalgalandırma hedefimin olduğunu söylüyordum. Bu fırsatı yakaladığım için heyecanlıyım ve mutluyum. Romanya'da bulunan Tuzla Uluslararası Havalimanı'na gideceğiz. Aeromania Air Show'a katılacağım. 14 Temmuz'da air şov, 15 Temmuz'da da flying gösterileri yapılacak. Bu etkinlikte iki uçuş gerçekleştireceğim. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık ve heyecanla gitmeyi bekliyorum. Romanya'ya gitmeden önce Eskişehir 'deki son uçuşumu gerçekleştirdim." ifadelerini kullandı.Öztürk, uçağının Romanya'ya karayoluyla götürüleceğini belirterek, "Uçağım kanatları gövdeden ayrılarak kamyona yüklenecek. Akrobasi uçaklarıyla uzun mesafe uçuşu yapamadığımızdan uçağım Romanya'ya karayoluyla gidecek." diye konuştu. Yolculuk sponsorluğunu Türk Hava Yolları'nın (THY) yaptığını belirten Öztürk, THY yetkililerine teşekkür etti.