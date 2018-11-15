Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Akrabasını öldüren genç kadın yol kontrolünde yakalandı

Akrabasını öldüren genç kadın yol kontrolünde yakalandı

KADININ ASAYİŞ ŞUBEDEN ÇIKIŞI DETAY

( SAKARYA ) SAKARYA

Ticari Taksi Sağlık Raporu Hapis Cezası Polis Ekipleri Genç Kadın 


- Yakın akrabasını öldüren ve 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan genç kadın yapılan yol kontrolünde yakalandı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Asayiş ekipleri şehir merkezi, D-100 karayolu ve ana caddelerde şok uygulaması ve yol kontrol uygulamalarına devam ediyor. Uygulamalar kapsamında ekipler kontrol amacıyla ticari taksiyi durdurdu. Taksi içinde bulunan 29 yaşındaki S.V., isimli kadına polis ekipleri Genel Bilgi Toplama (GBT) yaptı. Yapılan incelemede taksi içindeki kadının ‘Yakın Akrabayı öldürme’ suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan genç kadın Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
Burada işlemleri tamamlanan kadın alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan S.V., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İlgili Foto Galeriler
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!Kızların çığlığı iğrenç olayı ortaya çıkardı!
Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!Fuhşa zorlanan yabancı uyruklu kadınlar operasyonla kurtarıldı!
Televizyon yarışmasında birinci olmuştu! Sevgilisi kamyonetle ezdiTelevizyon yarışmasında birinci olmuştu! Sevgilisi kamyonetle ezdi
Futbolcu transfer eder gibi hayat kadını transferiFutbolcu transfer eder gibi hayat kadını transferi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı