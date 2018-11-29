Akrabasına film senaryosu gibi gasp tuzağı kurdu

-Adliyeye girişi

-Adliyeden çıkması

-Polis aracına binmesi

-Polis aracının adliyeye gidişi

-Hakan Korkmaz'ın adliyeden çıkışı

-Polis aracına binmesi

-Polis aracının cezaevine gidişi

-Asayiş Şube yazısı

-Emniyet dış görüntüsü

-Adliye dış görüntüsü



( SAMSUN ) - SAMSUN



- Samsun'da bir kişi arkadaşlarının da yardımıyla akrabası olan bir kişiye film senaryolarını aratmayacak şekilde gasp tuzağı kurdu ve bu yöntemle de 60 bin lira para, 35 bin liralık da çek olmak üzere 95 bin lira aldı. Olayla ilgili 1'i kadın 4 kişi tutuklandı. Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde 05 Ekim'de saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Hakan K., borçlarından dolayı film senaryolarını aratmayacak bir şekilde plan yaparak akrabası olan Yüksel K.'nin parasını almaya karar verdi. Hakan K., kardeşi Sinan K. ile tanıdığı kadın Filiz K., Yalçın Y. Hasan K., Akın A. ve Ömer K.'yi de planına dahil edip onlardan yardım aldı. Akrabası olan ve Çarşamba ilçesinde ikamet eden Yüksek K.'yi Filiz K. ile tanıştırdı ve arkadaş olmalarını sağladı. Hakan K., Filiz K. ile Yüksel K.'yi bir öğrenci evinde buluşturdu. Bu sırada eve giden arkadaşları kendilerini Filiz K.'nin kocası ve ağabeyi olarak tanıtarak Yüksel K.'yi bıçakla korkuttular. Filiz K. ile Yüksel K.'nin ellerini bağlayıp Hakan K.'yi beklemeye başladılar. Eve gelen Hakan K. planını sürdürdü. Bu sırada Filiz K.'yi başka odaya götüren şahıslar öldürme süsü verdiler. Filiz K. de çığlık atarak öldürülüyormuş gibi yaptı. Hakan K., Filiz K.'nin boynuna kırmızı boya sürüp öldürülmüş süsü verdi. Hakan K., para karşılığında Yüksel K.'nin kurtulabileceğini söyleyince tehditle 100 bin lira para istedi. Önce 20 bin bin lira, daha sonra da 40 bin lira ile 35 bin liralık çek alan şahıslar kayıplara karıştılar. Yüksel K. polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri yaptıkları çalışma sonucu daha önce Filiz K., Sinan K. ve Yalçın Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı ve söz konusu şahıslar mahkemece tutuklandı. Firarda olan Hakan K. de Gasp Büro Amirliği ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Hakan K. suçunu itiraf etti. Piyasaya yaklaşık 40 bin lira borcu olduğunu belirten Hakan K., "Mağdur Yüksel K. akrabam olur ve maddi durumu iyiydi. Yüksel K.'yi kandırmayı düşündüm. Bu olayı Filiz ile paylaştım. Filiz kabul etti. Filiz ile Yüksel'in buluştuğu öğrenci evine arkadaşları gönderdik, ardından da 10 dakika sonra ben gittim. Eve girdiğimde Yüksel ile Filiz'in elleri bağlıydı. Yüksel bana 'beni bu durumdan kurtar' dedi.

Ben de bir çare buluruz dedim. Daha sonra Serkan ile aynı yerde görüşerek 'para bulabilirim' dedim. Bu sırada Yalçın, Filiz'i diğer odaya götürdü, ben olaydan önce aldığım kırmızı boyayı Filiz'in boğazına sürdüm. Biz Filiz'in öldürüldüğü izlenimini vermeye çalıştık. Evden ayrıldık. Yüksel bana 20 bin lira verdi. Yüksel bir arkadaşından 40 bin lira, bir başka arkadaşından da 35 bin liralık çek alıp bana verdi. Daha sonra çeki geri iade ettim. Paralarla borcumu ödedim. Zararı ödeyeceğim. Pişmanım" dedi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren Hakan K. "nitelikli gasp" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Olayla ilgili firarda olan bir kişinin yakalanmasına çalışılıyor. (MAY-SLH-BA-Y)

