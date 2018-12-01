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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Akrabalar arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Akrabalar arasında silahlı kavga: 5 yaralı

OLAY YERİ DETAYLAR

( MANİSA ) MANİSA

Hastane Sağlık Ekibi Silahlı Kavga Akalan Hastane Bahçesi 


– Manisa’nın Turgutlu ilçesinde aralarında husumet bulunan akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2’sinin durumu ağır 5 kişi yaralandı. Olay, Turgutlu Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, olayın şüphelisi C.T. isimli şahıs aralarında husumet bulunan şahıslarla hastane bahçesinde tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine silahlar ateşlendi. Olayda ikisi hastane bahçesinde olmak üzere iki gruptan S.A., Ş.S., C.Ç., Ü.Ç. ve H.Ç. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Aynı hastanede tedavi altına alınan yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Ekipler, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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