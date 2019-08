Akpınar Yaşam Merkezi kadınlara gelir kapısı oldu

-Çalışma kollarının çalışmaları

- Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bin 400 metrekarede inşa edilen Akpınar Yaşam Merkezi'nde belediye öncülüğünde örgütlenen kadınlar, "gazete dokuma", "filografi, etamin işleme", "Yörük bebekleri", "dikiş nakış", "Yağcıbedir halı dokuma" atölyelerinde çalışıyor. Kadınların hazırladığı, özellikle Sındırgı'nın kültürünü yansıtan ürünler, yine onların biçtiği fiyat üzerinden belediye tarafından pazarlanıyor. Ziyaretçiler, kadınların işlettiği ve yöresel yemeklerin yapıldığı bir de lokantanın bulunduğu merkezde karınlarını doyurduktan sonra, buradan hediyelik ürünler alıyor. Birkaç kadınla Hanımeli Çarşısında başlayan proje 360 yakın üyesi ile Akpınar Yaşam Merkezine taşındı. Kadınlar kurslara katıldığı, boş vakitlerini değerlendirerek ekonomilerine katkı sağladığı gibi Akpınar Yaşam Merkezini psikolojik tedavi merkezi olarak da görüyor. Akpınar Yaşam Merkezi ilçeye gelen ziyaretçilerin de uğrak noktası olduğu gibi Türkiye geneli birçok belediye, kadın derneklerine de örnek oluyor. "Hikayelerini yakından görebileceğiniz atölyeler yaşam merkezinde" 2016 yılında Şerif Paşa Meydanında oluşturulan Hanımeli Çarşısı 200'e yakın üyeye ulaştı. Bayanların yoğun ilgi gösterdiği ve her birinin ayrı bir hikayesi olan, eğitime ve turizme katkı sağlayan atölyelerde Akpınar Yaşam Merkezi'nin alt katına taşındı. Şerif Paşa Meydanında bulunan Hanımeli Çarşısı satış ofisi olarak faaliyet gösterirken, yaşam merkezinin alt katı ise gazete dokuma, filografi, etamin işleme, yörük bebekleri, yağcıbedir halı dokuma atölyelerine ev sahipliği yapıyor. Atölyelerinin yanında çeşitli kursların açıldığı kurs odası, çocukların oynayabileceği oyun odası, kadınların yeni buluşma noktası kadınlar kahvesi, yörük kültürünün ve kına gecelerinin canlandırıldığı yörük çadırı da giriş katında yer alıyor. Akpınar Yaşam Merkezi'nde usta öğretici Zehra Meydan da yaptığı açıklamada, "Daha önce bundan üç yıl önce belediyemizin halk eğitim ve balmek ile açmış olduğu gazete dokuma kursuna katıldım. O güden bu yana küçük küçük yapmış olduğum sepetlerle üç sepet beş sepet derken yapmış olduğum ürünlerle bu zamana kadar geldim. Bu işi çok keyif alarak yapıyorum. Bu işlerden aldığım paralarla çocuğumun harçlıklarını karşılıyordum" şeklinde konuştu.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, yaptığı açıklamada, merkezin kadınlara istihdam sağladığını belirterek, “Bizler üç yüze yakın üyemiz olan kadınla beraber çalışıyoruz. Her ayın on beşinde ürettikleri ürünlerin paralarını veriyoruz. Onlardan elektrik, su, herhangi bir şekilde kira talep etmiyoruz. Sadece amacımız turizme hazırlık yapan Sındırgı'yı üretime teşvik edebilmek, istihdamı artırmak” şeklinde konuştu.