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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
AKM'nin yıkımı bir ay içerisinde tamamlanacak - İSTANBUL İzle

AKM'nin yıkımı bir ay içerisinde tamamlanacak - İSTANBUL İzle

- Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan ile röportaj - AKM'nin yerden ve havadan detaylarıAKM'nin yıkımı bir ay içerisinde tamamlanacak - Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan: - ''AKM'de yıkım çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki bir ay içerisinde burada yıkım tamamen bitmiş olacak'' - "Sadece Beyoğlu ve İstanbul 'a değil Türkiye'ye örnek bir opera binası burada olacak. Çok mutluyuz ve bekliyoruz"İSTANBUL (AA) - HİKMET FARUK BAŞER - Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) projesi kapsamında eski binanın yıkım çalışmasının gelecek ay tamamlanacağını bildirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla 6 Kasım 2017'de Haliç Kongre Merkezi'nde tanıtılan Yeni AKM projesine yönelik çalışmalar sürüyor.Mimar Murat Tabanlıoğlu'nun hazırladığı projenin ilk aşaması olan yıkım çalışması, hızla devam ediyor. AKM'nin Taksim Meydanı tarafında iş makineleri bir yandan yıkıma devam ederken, bir yandan da hafriyatı kaldırılıyor.Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeni AKM projesine başlanmasının herkesi çok mutlu ettiğini söyledi.

AKM binasının Taksim ve Beyoğlu için yeniden faaliyete geçmesinin çok arzu edilen bir durum olduğunu belirten Demircan, ''Sonuçta işlem başladı.
Yıkım çalışması da itinayla yapılıyor. Çünkü asbest denen maddenin bu binada var olduğu düşünülerek, 180 nokta dikkate alınarak özel söküm ekipleriyle yıkım oluyor.'' diye konuştu.
Demircan, 40 bin metrekareye yakın alanda yıkım çalışmalarının sürdüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:''AKM'de yıkım çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor. Önümüzdeki bir ay içerisinde burada yıkım tamamen bitmiş olacak. Yeni yapılacak yapı mevcut yapıya göre dışarıdan aynı gibi görünse de aşağıdaki otoparkları ve yeni alanları, arkada kalan boş alanların değerlendirilmesiyle bu yapıya göre çok daha kullanışlı, çok daha büyük, çok daha fonksiyonel bir kültür merkezi olarak hizmete girecek. Sadece Beyoğlu ve İstanbul 'a değil Türkiye'ye örnek bir opera binası burada olacak. Çok mutluyuz ve bekliyoruz. Beyoğlu kültür ve sanatın merkezidir. Buranın amiral gemisi de Atatürk Kültür Merkezi olacak. Kısa zamanda netice alacağımızı biliyoruz. AKM binasının bitmesini dört gözle bekliyoruz.'' - ''Gurur duyulacak bir iş geliyor''Yeni AKM'nin içerik olarak genişleyeceğini belirten Demircan, sözlerini şöyle sürdürdü:''Teknolojisi yenilenmiş, sanat yapmaya uygun, kulağa ve göze hitap eden, büyüklüğüyle, sesiyle... Opera binası denince sıradan bir binadan söz etmiyoruz. Bu bina bunların hepsi dikkate alınarak yapılıyor. Projenin mimarı zaten bu konuda oldukça uzman bir kişi. Hem mimari, hem kültür sanat, hem de fonksiyonları acısından gurur duyacağımız iyi bir yapı geliyor. Sonuç itibariyle iyi bir iş çıkacağına eminiz. Zaten projelerden bunu görüyoruz.''

Muhabir Mimari Asbest Yıkım Çalışmaları Kültür Sanat 

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