Akıntıya kapılan şahıs 7 gündür bulunamıyor

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( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde 7 gün önce Fırat Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan şahsı arama çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Birecik ilçesinde 7 gün önce serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 40 yaşındaki Edip Kılınç, akıntıya kapıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sualtı polisleri, kayıp şahsı bulmak için çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde kayıp şahsa ulaşılamadı. Fırat Nehri'nin kenarında 7 gündür bekleyen yakınları, arama çalışmalarının sonlandırıldığını iddia ederek çalışmalara kendi imkanlarıyla devam ettiklerini dile getirdi. Yetkililerin arama çalışmalarına yeniden başlamasını isteyen şahsın yakınları, 7 gün boyunca bütün ailenin perişan olduğunu dile getirdi.

