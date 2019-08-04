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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Akıntıya kapılan gencin cesedi bulundu

Akıntıya kapılan gencin cesedi bulundu

ARŞİV GÖRÜNTÜLER

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Sulama Kanalı 


- Şanlıurfa’da dün girdiği sulama kanalında akıntıya kapılıp kaybolan 16 yaşındaki gencin cesedi bulundu. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki İsmail Demir, serinlemek için dün öğle saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi'nden geçen DSİ’ye ait sulama kanalına girdi. Akıntıya kapılan genç, gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden ekipler, kayıp genci bulmak için çalışma başlattı. Çalışmaların ikinci gününde kayıp gencin cesedine ulaşıldı. Sudan çıkartılan ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
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