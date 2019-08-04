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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Akıntıya kapılan genci arama çalışmaları devam ediyor

Akıntıya kapılan genci arama çalışmaları devam ediyor

kanaldan detay

Kanald Kalaba Alabalık Sulama Kanalı 

-yoğun kalabalıktan detay

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da dün girdiği DSİ’ye ait sulama kanalında akıntıya kapılıp kaybolan 16 yaşındaki gencin cesedine ulaşılamadı. Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Sırrın Mahallesi'nde yaşandı. Serinlemek için mahallenin yanından geçen DSİ’ye ait sulama kanalına giren 16 yaşındaki İsmail Demir, akıntıya kapılarak kayboldu. Genci bulmak için kanalda arama çalışması yürüten ekipler, akşam saatlerinde çalışmaları durdurdu. Ertesi gün çalışmaların devam etmediğini iddia eden gencin yakınları, kanalın kenarında toplanarak yetkililerin konuya el atmasını istedi. Kanaldaki su seviyesinin düşmesini bekleyen yetkililer, öğle saatlerinde arama çalışmalarını yeniden başlattı. Kanalda arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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