Akıntıya kapılan anne ve kızı toprağa verildi - KAHRAMANMARAŞ Haberi
- Ravza Camii genel planı - Cenaze namazı - Tabutun taşınması Kahramanmaraş 'ta akıntıya kapılan anne ve kızı toprağa verildi - Onikişubat ilçesindeki derede akıntıya kapılan anne ve kızının cenazeleri defin edildiKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın merkez Onikişubat ilçesinde dün akıntıya kapılarak hayatını kaybeden anne ve kızı toprağa verildi. Anne Hatice Niğdelioğlu (36) ve kızı Ayşe Nehir Niğdelioğlu'nun (16) cenazesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morgundaki otopsinin ardından Ravza Camisi'ne getirildi. Cenazeye aile yakınları katıldı. Anne ve kızının cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şeyhhadil Mezarlığında toprağa verildi. Merkez Onikişubat ilçesinde dün kırsal Köşürge Mahallesi'ne piknik yapmak için giden Niğdelioğlu ailesinin kızları Ayşe Nehir Niğdelioğlu, serinlemek için Karabasan deresine girmişti. Hatice Niğdelioğlu da kızını kurtarmak için dereye girmiş anne ve kızı akıntıya kapılıp gözden kaybolmuştu.Anne ve kızının cansız bedenine bölgeye gelen AFAD ekiplerince yapılan arama çalışması sonrası ulaşılmıştı.
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