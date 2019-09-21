Akıncı'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası

-Vatnadaşlarla sohbet etmesi

-Akıncı'yı incelemesi

-Akıncı'nın üzerine imza atması

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni ziyaret etti. Erdoğan festival kapsamında sergilenen Türkiye'nin yerli ve milli silahlı İHA'sı Akıncı'nın üzerine imzasını attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni ziyaret etti. Kürsüde çıkarak festivale katılanlara hitap eden Erdoğan, ardından TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalarda derece alanlar ödüllerini verdi. Vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, ardından festival kapsamında sergilenen Türkiye'nin yerli ve milli silahlı İHA'sı Akıncı'yı inceledi. Erdoğan incelemelerinin ardından Akıncı'nı gövdesine imzasını attı. Cumhurbaşkanı Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SoloTürk'ün gösterisini de izledi.

