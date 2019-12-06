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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
AKINCI TİHA ilk kez gökyüzüyle buluştu

AKINCI TİHA ilk kez gökyüzüyle buluştu

Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA ' nın ilk uçuş görüntülerini sosyal medya hesabından, “TİHA-Tutku, İnanç, Hayal, Azim. Bayraktar AKINCI TİHA sizlerin dualarıyla bugün ilk kez gökyüzüyle buluştu” notuyla paylaştı. Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesaplarından AKINCI TİHA ' nın gökyüzüyle buluştuğu ilk uçuş görüntülerini paylaştı. Selçuk Bayraktar, yaptığı paylaşımda, “TİHA-Tutku, İnanç, Hayal, Azim. Bayraktar AKINCI TİHA sizlerin dualarıyla bugün ilk kez gökyüzüyle buluştu. Destek veren ve bizlerden duasını esirgemeyen Milletimize teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerini kullandı. İlk uçuş anına ait ilk görüntülerin yer aldığı videoda, Selçuk Bayraktar ' ın ekibiyle birlikte ilk uçuş anını takip ederek tebrik ettiği ve duygusal anların yaşandığı gözlendi.

Sosyal Medya Gökyüzü 

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