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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
- Akıncı-Lute görüşmesi tamamlandı Haberi

- Akıncı-Lute görüşmesi tamamlandı Haberi

Görüşmeden Detay

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA


- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunu için atadığı geçici Özel Danışman Jane Holle Lute bugün bir kez daha Kıbrıslı liderlerle görüştü. Sabah saatlerinde Rum Lider Anastasiadis’le bir araya gelen Özel Danışman Lute, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından kabul edildi. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile Özel Danışman Lute arasında 1 buçuk saat süren görüşme tamamlandı. Lute görüşmeyle ilgili açıklama yapmazken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu'nun yazılı bir açıklama yapması bekleniyor.
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