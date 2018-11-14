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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Akıncı, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal'ı kabul etti - LEFKOŞA

Akıncı, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal'ı kabul etti - LEFKOŞA

- EDİTÖRE NOT : - Görüntü kaynağından sessizdir - Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal - Görüşmeden detaylar - Hediye taktimiKKTC'nin 35. kuruluş yıldönümü - Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman ve Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından ayrı ayrı kabul edildi - Cumhurbaşkanı Akıncı - "Eğer Rum tarafı da makul çizgiye gelir olumlu yaklaşmaya başlarsa, onlara eşdeğer, onlara denk iki kurucu devletli federal bir ortak çatı altında, eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşamaya da kapımızı açık tutuyoruz"LEFKOŞA (AA) - Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman ve Cumhuriyeti Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından ayrı ayrı kabul edildi.KKTC'nin 35. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde adaya gelen Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özbal Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edildi.Oramiral Özbal, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, Türkiye Genelkurmay Başkanı’nın kutlama mesajını takdim etti. Cumhurbaşkanı Akıncı da, Genelkurmay Başkanı’na iletilmek üzere teşekkür mesajını verdi.Cumhurbaşkanı Akıncı, kabulde yaptığı konuşmada, 15 Kasım 1983’te KKTC'nin kurulduğunu anımsatarak, "35. yılımızı idrak ediyoruz. Eğer Rum tarafı da makul çizgiye gelir olumlu yaklaşmaya başlarsa, onlara eşdeğer, onlara denk iki kurucu devletli federal bir ortak çatı altında, eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşamaya da kapımızı açık tutuyoruz.” diye konuştu.
Oramiral Özbal’a, ziyaretinde, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım eşlik etti.Görüşmenin ardından Oramiral Özbal, Başbakan Erhürman ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Uluçay ile de bir araya geldi.

Dera Özgürlük General Kuruluş Yıldönümü 

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