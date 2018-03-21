Akın akın gelen İranlı turistlere karanfilli ve halaylı karşılama

-Turistlere Karanfil ve Çorba dağıtımı

-İranlı turist Ferhan Rubahi ile röp.

-Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Muzaffer Aktuğ ile röp.



( VAN ) Karanfiller ve halaylar eşliğinde karşılanan İranlı turistlere çorba ve lokum ikramı yapıldı VAN



- Van Büyükşehir Belediyesi, Kapıköy Sınır Kapısından kentte giriş yapan İranlı turistleri karanfiller ve halaylar eşliğinde karşılayarak, çorba ve lokum ikramında bulundu. Van Valiliği himayesinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Shopping Fest kapsamında kentin dört bir tarafında eğlence ve alışveriş indirimleri devam ediyor. Kentte festival etkinlikleri coşkulu bir şekilde sürerken, Kapıköy Sınır Kapısında da Nevruz tatilini Van’da geçirmek isteyen İranlılar karanfiller ve halaylarla karşılanıyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi başkanlıkları, sınır kapısında karşılanan İranlı turistlere ayrıca sıcak mercimek çorbası ve lokum ikramı yaptı. Türkiye’ye ilk adımlarını atmalarından itibaren Van Büyükşehir Belediyesi tarafından en iyi şekilde karşılanan İranlı turistler, kendilerine gösterilen ilgiye kayıtsız kalmayıp folklor ekibi ile halay çektiler. “Türkiye’yi ve Türk insanlarını çok seviyorum” Karşılama ve ikramlar için Van Büyükşehir Belediyesinin yetkililerine teşekkür eden İranlı turistler, Van’ı ve Türkiye’yi çok sevdiklerini ifade ettiler. Türkiye’ye ikinci kez geldiğini belirten İranlı turist Ferhan Rubahi, “Van’a ilk defa geliyorum. Daha önce ailemle birlikte Antalya’ya gitmiştim. Buradaki karşılama çok iyiydi. Çorba ikram edildi. Türkiye’yi ve Türk insanlarını çok seviyorum. Herkese teşekkür ederim” dedi.

“İranlı misafirlerimizi halaylarla ve karanfillerle karşıladık” Van’ın turizmi ve ekonomisi açısından İran’ın önemine vurgu yapan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Muzaffer Aktuğ ise, İranlı turistleri en iyi şekilde ağırlamak için çalıştıklarını kaydetti.

Aktuğ, “Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Murat Zorluoğlu’nun talimatları doğrultusunda nevruz tatili için ilimize gelen İranlı misafirlerimizi halaylarla ve karanfillerle karşıladık. İranlı misafirler ilimize ekonomik, kültürel ve turizm anlamında çok büyük katkı sağlamaktadırlar. Onların memnuniyeti bizlerin memnuniyetidir. Yine misafirlerimizin yorgunluklarını bir nebze dindirmek adına sıcak çorba ve lokum ikramımız oldu. İranlıları en iyi şekilde ağırlamanın gayreti içerisinde olacağız” diye konuştu.



