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08 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Akıma kapılan kızıl şahine polis sahip çıktı

Akıma kapılan kızıl şahine polis sahip çıktı

Polis ekiplerinin şahinle birlikte detay

İlk Müdahale Polis Yırtıcı Kuş Irak 

-Şahinin beslenmesi
-Şahinin ekip aracına konulması
-Şahinin teslim edilmesi ve arada yapılan konuşmalar
-Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü dış detay

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ta elektrik tellerine konduğu sırada akıma kapılarak yaralanan kızıl şahine ilk müdahale devriye görevindeki polis ekibinden geldi KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta elektrik tellerine konduğu esnada akıma kapılarak yere düşüp yaralanan kızıl şahine ilk müdahaleyi devriye görevindeki polis ekibi yaptıDulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde devriye görevini sürdüren polis ekibi, yerde uçmaya çalışan kızıl şahini fark etti. Polisler, yırtıcı kuşu kutu içerisine bırakarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü. Burada kuşa su ve et veren polisler, kanadından ve pençelerinden yaralı olduğu anlaşılan kızıl şahini gerekli tedavisi için Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.Kızıl şahini inceleyen veteriner hekimler, kuşun elektrik akıma kapılması yüzünden pençelerinden ve kanadından yaralandığını belirledi.
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