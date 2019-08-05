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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Akıma kapılan genç yaralandı - SİİRT

Akıma kapılan genç yaralandı - SİİRT

- Ambulansın hastaneye gelişi - Akıma kapılan kişinin sedye ile hastanenin içine alınması Siirt 'te akıma kapılan genç yaralandıSİİRT (AA) - Siirt 'in Kurtalan ilçesinde akıma kapılan genç yaralandı.Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde kıraathane işleten Kerem İnaç (33), temizlik yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk tedavisini yaptığı İnaç'ı Siirt Devlet Hastanesine kaldırdı.Yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Hastane Elektrik Akımı Kıraathane 

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