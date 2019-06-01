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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Akıllı yelek görme engelliler için umut oldu Haberi

Akıllı yelek görme engelliler için umut oldu Haberi

Yeleğin yapımı ve öğrencilerin çalışması

Güneş Enerjisi Görme Engelli Öğretmen Görme Engelliler Öğrenciler 

-Cihazlar
-Yeleğin denenmesi
-Yeleğin görme engelli Nevroz Tuğrul üzerinde denenmesi
-Öğrenciler Fatime Özkan, Dilek Akkaş ve görme engelli Nevroz Tuğral röportajı

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğrenciler görme engelli insanların hayatını kolaylaştıracak akıllı yelek geliştirdi. Siverek Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi öğrencileri tarafından görme engelliler için tasarlanan akıllı yelek projesi, görme engellilerin bastonsuz, herhangi bir yardım almadan hareket etmelerini sağlıyor. Görme engelli bireyler, öğrenciler tarafından geliştirilen yazılım yardımıyla bir yeleğe yerleştirdikleri özel sensörler sayesinde rahatlıkla engellere çarpmadan istediği yere gidebiliyor. Gündelik hayatta rahatlıkla kullanılabilecek olan akıllı yeleğin alt ve üst bölgelerindeki sensörler sayesinde bir engelle yaklaşıldığında o tarafta bulunan sensör titreşim ve ses ile uyarı veriyor. Engele yaklaşıldıkça sensör daha hızlı uyarı vermeyi sürdürürken titreşim ise artmaya başlıyor. Uyarılar sayesinde görme engelli birey, sensörlerin uyarı yaptığı tarafta cisim olduğunu fark ederek yolunu değiştiriyor. Akıllı yeleği geliştiren öğrencilerden Fatime Özkan,” Okul çıkışında görme engelli bir öğretmeni gördüm ve onun bastonla yürümekte zorlandığını fark ettik ve arkadaşlarımızla bir çalışma başlattık ve görme engelliler için böyle bir yelek geliştirdik. Yeleğimizde dört adet sensör, dört adet titreşim aleti ve dört adet zil sesi vardır. Bunu geliştirmeyi amaçlıyoruz, ilerdeki zamanlarda güneş enerjisiyle kendi kendini şarj edebilecek seviyeye getirmek. Görme engelli dostumuz bunu kullanarak hayatı daha da kolaylaşacak” dedi Öğrencilerden Dilek Akkaş’ta,’ Herkesin çevresinde engelli bireylerin olduğunu ve sağlıklı bireyler olarak onlara hayatı kolaylaştıracak çalışmalar yapılması gerektiğini’ vurgulayarak,” Bu engellilerden birçoğu da görme engelli bireylerdir, bizde kendimizi bir görme engelli birey yerine koyarak bu projeyi geliştirdik” diye konuştu Okula gelen görme engelli Nevroz Tuğral, yeleği giyerek bina içerisinde deneme yaptı. Yeleğin denemelerde başarılı olduğunu belirten Tuğral, öğrencilere teşekkür etti.
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