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27 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Akıllı Tavşan Momo, Forum Trabzon'da çocuklarla buluştu İzle

Akıllı Tavşan Momo, Forum Trabzon'da çocuklarla buluştu İzle

oyundan detay görüntüler

Televizyon Alışveriş Ebeveyn Serüven Eğlence Merkezi 

-çocuklarla röportaj
-detaylar

( TRABZON ) TRABZON

- TRT Çocuk’un kahramanı “Akıllı Tavşan Momo”, Forum Trabzon’da yeni maceraları için çocuklarla buluştu. Trabzon ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Trabzon, çocukların sevimli kahramanı Akıllı Tavşan Momo’nun sahne şovuna ev sahipliği yaptı. Akıllı Tavşan Momo, TRT Çocuk’un sevimli kahramanı Akıllı Tavşan Momo, dostlarının da yardımıyla kayıpları buluyor, araştırma yaparken sorular soruyor ve ipuçlarının izinden gidiyor. Forum Trabzon’da gerçekleşen sahne şovuyla Akıllı Tavşan Momo, Şarkılı Orman’daki maceralarını çocuklarla paylaştı. Çocukların yanı sıra ebeveynlerinde ilgi gösterdiği “Akıllı Tavşan Momo” izleyenlere eğelenci anlar yaşattı. “Akıllı Tavşan Momo”yu çok sevdiklerini belirten çocuklar televizyondan izledikleri serüveni canlı seyretmelerinden duydukları memnuniyeti dile getirirlerken çok eğelendiklerini söylediler.
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