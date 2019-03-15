Akıllı Şehirler Kongresi İstanbul 2019’un kapanışı yapıldı

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde ev sahipliği yaptığı. Kapanışta konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, “Dünyada değişik olaylar yaşanıyor. Bizler de yerel yönetimlerde değişimi ve yeniliği ön planda tutmak istiyoruz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliği yaptığı Akıllı Şehirler Kongresi İstanbul 2019, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde başlamıştı. Drone, e-spor faaliyetleri workshoplar ve paneller ile 3 gün devam eden kongrenin bugün kapanışı yapıldı. “Değişimi ve yeniliği ön planda tutmak istiyoruz” Kapanış programında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, “Dünyada değişik olaylar yaşanıyor. Bizler de yerel yönetimlerde değişimi ve yeniliği ön planda tutmak istiyoruz. Onun için değişimi ve yeniliği ön planda tutarken bu kongrelerin de hem sektöre hem de geleceğe büyük faydaları olacağını ümit ediyoruz. Burada fikirler, çeşitli tasarımlar, projeler tartışıldı. Bunlar ortaya koyulurken bizler inovasyona, yani yeniliği, değişimi ve vizyonu da burada ortaya koyma gayreti içerisinde olduk. Bunlar tabii Türkiye’nin yerel yönetim anlayışının da değiştiğini gösteriyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 1994 yılında başlamıştı. Ama bizler artık bu noktada hem teknolojiyi hem de stratejileri de ortaya koyabilen, ve şehircilik anlayışını farklı noktalara taşıyabilecek bir anlayış içerisinde hareket etme ihtiyacını da hissediyoruz” diye konuştu.



